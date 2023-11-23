ВС России взорвали укрепрайон ВСУ под Авдеевкой, заложив в туннель 500-килограммовое вещество

В районе города Авдеевка продолжаются активные штурмовые действия со стороны ВС Российской Федерации. В настоящее время наблюдается прогресс в продвижении внутрь населённого пункта с направления Ясиноватой вдоль Ясиноватского переулка, а также в районе посёлка "Нива". Украинские военные источники сообщают о всё возрастающей изобретательности российских войск при осуществлении штурма позиций ВСУ. По информации военнослужащих, подразделение российской армии произвело проход через туннель под огневые точки киевской армии. Затем в туннель был уложен и подорван заряд взрывчатого вещества массой 500 килограммов.

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Мощный взрыв не оставил украинским военным возможности для сопротивления, и все оборонительные укрепления ВСУ были быстро захвачены российскими штурмовиками. Ранее западные СМИ также обратили внимание на необычную тактику ВС РФ, в которой они используют рытьё туннелей под укреплениями украинских формирований, а затем либо устанавливают взрывчатку, либо внезапно появляются и захватывают блиндажи и окопы.

По мнению многих западных военных экспертов, освобождение Авдеевки ВС РФ будет произведено значительно быстрее, чем операция по взятию Артёмовска в начале этого года. В настоящее время ВСУ сталкиваются с проблемами в отношении как количества боеприпасов, так и недостатка личного состава, а также с ухудшением его физического и морально-психологического состояния. Это связано с тем, что сейчас состав боевых подразделений заполняется принудительно мобилизованными людьми.