В районе города Авдеевка продолжаются активные штурмовые действия со стороны ВС Российской Федерации. В настоящее время наблюдается прогресс в продвижении внутрь населённого пункта с направления Ясиноватой вдоль Ясиноватского переулка, а также в районе посёлка "Нива". Украинские военные источники сообщают о всё возрастающей изобретательности российских войск при осуществлении штурма позиций ВСУ. По информации военнослужащих, подразделение российской армии произвело проход через туннель под огневые точки киевской армии. Затем в туннель был уложен и подорван заряд взрывчатого вещества массой 500 килограммов.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.