Кадры смертельного боя от лица боевиков ВСУ в окопах под Авдеевкой

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается наступление российской армии под Авдеевкой.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

ВСУ вынуждены отступать, и это видно на очередном видео от "первого лица".

Кадры боя предоставляет издание "Русская Весна", сообщая, что украинские боевики оказались отсечены от основных сил, а для "работы по ним" выдвинулся российский танк.

На видео видно, что в окопе валяются раненые националисты, которые ждут эвакуации.

По всей вероятности, ролик записан нацисткой из 47-й бригады Оленой Риж. Ближе к концу видео она произносит фразу: "По нам танками (бьют), это Риж".

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