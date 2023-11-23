Продолжается наступление российской армии под Авдеевкой.
ВСУ вынуждены отступать, и это видно на очередном видео от "первого лица".
Кадры боя предоставляет издание "Русская Весна", сообщая, что украинские боевики оказались отсечены от основных сил, а для "работы по ним" выдвинулся российский танк.
На видео видно, что в окопе валяются раненые националисты, которые ждут эвакуации.
По всей вероятности, ролик записан нацисткой из 47-й бригады Оленой Риж. Ближе к концу видео она произносит фразу: "По нам танками (бьют), это Риж".
Видео 18+.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.