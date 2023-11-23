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Кадры смертельного боя от лица боевиков ВСУ в окопах под Авдеевкой

0:41
Силовые структуры

Продолжается наступление российской армии под Авдеевкой.

Кадры смертельного боя от лица боевиков ВСУ в окопах под Авдеевкой
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

ВСУ вынуждены отступать, и это видно на очередном видео от "первого лица".

Кадры боя предоставляет издание "Русская Весна", сообщая, что украинские боевики оказались отсечены от основных сил, а для "работы по ним" выдвинулся российский танк.

На видео видно, что в окопе валяются раненые националисты, которые ждут эвакуации.

По всей вероятности, ролик записан нацисткой из 47-й бригады Оленой Риж. Ближе к концу видео она произносит фразу: "По нам танками (бьют), это Риж".

Видео 18+.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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