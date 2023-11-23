Где ВСУ попытаются закрепиться ВСУ после окружения Авдеевки: мнение экспертов

ВС РФ упорно давит ВСУ под Авдеевкой. За последние дни штурмовым отрядам армии России удалось зачистить промзону от Ясиноватой.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Осенняя распутица засушила боевые действия в полях, но ВКС РФ начали насыпать по позициям врага кассетными боеприпасами — в результате в украСМИ стоит крик по погибшим.

Тут логично задать вопрос: а что дальше? Куда ВСУ отступят и где постараются закрепиться срезания Авдеевского выступа?

Мнения на это есть разные, пишут обозреватели.

Обозреватель Михаил Звинчук полагает, что после наступления РФ будут сформированы два котла, и ВС РФ выйдут на оперативный простор.

В свою очередь, Юрий Котенок считает, что неприятель может откатиться на 30 км от Донецка. А журналист, Алексей Живов, полагает, что враг будет цепляться за ближайшие посёлки и города.

Владислав Угольный считает, что речка Волчья является рубежом, за который ВСУ постараются зацепиться.

Замком является посёлок Очеретино, стоявший на вершину возвышенности. К нему сейчас и продвигается северная наступающая группировка.

Взятие населённого пункта до разгрома или отступления Авдеевской группировки не позволит ВСУ выстроить новую линию обороны по рекам и заставит уйти дальше на запад. Если украинские войска успеют встать на западном берегу рек — можно ожидать упорного сражения за Очеретино, которое никак не обойти, отметил военный обозреватель Влад Шлепченко.