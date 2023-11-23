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Где ВСУ попытаются закрепиться ВСУ после окружения Авдеевки: мнение экспертов

Силовые структуры

ВС РФ упорно давит ВСУ под Авдеевкой. За последние дни штурмовым отрядам армии России удалось зачистить промзону от Ясиноватой.

Где ВСУ попытаются закрепиться ВСУ после окружения Авдеевки: мнение экспертов
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Осенняя распутица засушила боевые действия в полях, но ВКС РФ начали насыпать по позициям врага кассетными боеприпасами — в результате в украСМИ стоит крик по погибшим.

Тут логично задать вопрос: а что дальше? Куда ВСУ отступят и где постараются закрепиться срезания Авдеевского выступа?

Мнения на это есть разные, пишут обозреватели.

Обозреватель Михаил Звинчук полагает, что после наступления РФ будут сформированы два котла, и ВС РФ выйдут на оперативный простор.

В свою очередь, Юрий Котенок считает, что неприятель может откатиться на 30 км от Донецка. А журналист, Алексей Живов, полагает, что враг будет цепляться за ближайшие посёлки и города.

Владислав Угольный считает, что речка Волчья является рубежом, за который ВСУ постараются зацепиться.

Замком является посёлок Очеретино, стоявший на вершину возвышенности. К нему сейчас и продвигается северная наступающая группировка.

Взятие населённого пункта до разгрома или отступления Авдеевской группировки не позволит ВСУ выстроить новую линию обороны по рекам и заставит уйти дальше на запад. Если украинские войска успеют встать на западном берегу рек — можно ожидать упорного сражения за Очеретино, которое никак не обойти, отметил военный обозреватель Влад Шлепченко.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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