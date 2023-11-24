Над российскими городами за прошлую ночь российские противовоздушные силы сбили 16 украинских дронов, передает Министерство обороны РФ. Отмечается, что большинство БПЛА сбили над Крымом и Волгоградской области.
Как информирует министерство, Крымский мост временно был закрыт для движения транспорта.
О последствиях атак дронов в Волгограде Минобороны не сообщает. Власти региона также пока не прокомментировали информацию об этом.
Ранее мы сообщали о том, что новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевернутый треугольник.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.