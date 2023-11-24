Минобороны: ПВО сбили над российскими городами 16 беспилотников за ночь

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Над российскими городами за прошлую ночь российские противовоздушные силы сбили 16 украинских дронов, передает Министерство обороны РФ. Отмечается, что большинство БПЛА сбили над Крымом и Волгоградской области.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

Как информирует министерство, Крымский мост временно был закрыт для движения транспорта.

О последствиях атак дронов в Волгограде Минобороны не сообщает. Власти региона также пока не прокомментировали информацию об этом.

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