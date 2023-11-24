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ВСУ очень недовольны применением Россией кассетных боеприпасов под Авдеевкой

Силовые структуры

Российские Вооружённые силы уже несколько раз применили кассетные боеприпасы на Авдеевском направлении.

ВСУ очень недовольны применением Россией кассетных боеприпасов под Авдеевкой
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Этим фактом весьма недовольны украинские войска, сообщает в своём Telegram-канале публицист Сергей Колясников.

По его словам, украинские националисты очень недовольны применением РФ кассетных бомб, поскольку из-за них боевики на позициях "кончаются" очень быстро, а многие даже не успевают эти позиции занять — погибают на подходе к ним.

"Запасы этих бомб у нас огромны. Теперь для них разработан модуль УМПК, чтобы сбрасывать их чётко на головы укронацистов на большом расстоянии и помногу. Так что теперь в эту игру будем играть вдвоём, так интереснее", — подытожил журналист.

Интенсивность применения российскими войсками кассетных РБК-500 продолжает нарастать
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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