ВСУ очень недовольны применением Россией кассетных боеприпасов под Авдеевкой

Российские Вооружённые силы уже несколько раз применили кассетные боеприпасы на Авдеевском направлении.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Этим фактом весьма недовольны украинские войска, сообщает в своём Telegram-канале публицист Сергей Колясников.

По его словам, украинские националисты очень недовольны применением РФ кассетных бомб, поскольку из-за них боевики на позициях "кончаются" очень быстро, а многие даже не успевают эти позиции занять — погибают на подходе к ним.

"Запасы этих бомб у нас огромны. Теперь для них разработан модуль УМПК, чтобы сбрасывать их чётко на головы укронацистов на большом расстоянии и помногу. Так что теперь в эту игру будем играть вдвоём, так интереснее", — подытожил журналист.