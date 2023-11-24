МО Украины: время популярных решений по мобилизации прошло

Бывший замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр сказала, что время "популярных решений" по мобилизации в ВСУ прошло.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

Об этом сообщает портал LIGA.net.

"Они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне", — отметила чиновница, добавив, что украинская армия не превосходит российскую.

Она подчеркнула, что не понимает, почему мобилизация — "страшная тема" для общества.

Ранее СВР РФ сообщила, что нехватка людей в ВСУ вынуждает киевскую власть увеличивать число женщин в армии. По оценкам Запада, их уже насчитывается более 40 тысяч. Также в российском ведомстве сказали, что Вашингтон и Лондон рекомендовали Киеву снизить призывной возраст до 17-ти и повысить до 70-ти лет, и призвать по мобилизации женщин.