На Украине опять заявили, что у России ресурсов осталось на 2-3 дня

У России ресурсов "осталось буквально" на два-три дня.

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Снова такой нарратив продвигают в Киеве.

Эта зима должна пройти для Украины легче, — сказал спикер Военно-морских сил Вооружённых сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, страна подготовилась лучше, а "русскиеуже не имеют тех ресурсов, которые у них были в начале войны". Напомним, киевская власть продвигает этот тезис практически с самого начала специальной операции России.

Ранее в ЕС заявили, что Запад не понял главного — на сегодняшний день в СВО проигрывает не только Украина, а и весь Запад.