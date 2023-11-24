Представители бригады "Аль-Кассам", входящей в состав движения ХАМАС, подтвердили передачу захваченных израильтян Международному комитету Красного Креста (МККК). Эту информацию распространил палестинский спутниковый телеканал "Аль-Акса", ссылаясь на собственные источники.
Израильская общественная радиостанция "Кан Решет Клитат Алия", также ссылаясь на неназванные источники, рассказала, что первая группа соотечественников, находившаяся в качестве заложников в секторе Газа, была передана сотрудникам Красного Креста.
Сегодня утром в 07:00 по местному времени (08:00 мск) началось четырехдневное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа. Ранее представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари объявил о начале гуманитарного перемирия в секторе Газа в пятницу в 7:00 по местному времени (8:00 мск).
В дни перемирия в сектор Газа будут направляться двести грузовиков с гуманитарной помощью, а также четыре грузовика с бытовым газом и топливом. Кроме того, ХАМАС заявил о соглашении с Израилем о полной приостановке полетов израильской авиации в южной части страны на четыре дня и в северной части на шесть часов с 10:00 до 16:00.
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