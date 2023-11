Your browser does not support the audio element.

Представители бригады "Аль-Кассам", входящей в состав движения ХАМАС, подтвердили передачу захваченных израильтян Международному комитету Красного Креста (МККК). Эту информацию распространил палестинский спутниковый телеканал "Аль-Акса", ссылаясь на собственные источники.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.