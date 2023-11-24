Перемирие в Газе: ХАМАС подтвердил передачу заложников представителям МККК

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители бригады "Аль-Кассам", входящей в состав движения ХАМАС, подтвердили передачу захваченных израильтян Международному комитету Красного Креста (МККК). Эту информацию распространил палестинский спутниковый телеканал "Аль-Акса", ссылаясь на собственные источники.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Израильская общественная радиостанция "Кан Решет Клитат Алия", также ссылаясь на неназванные источники, рассказала, что первая группа соотечественников, находившаяся в качестве заложников в секторе Газа, была передана сотрудникам Красного Креста.

Сегодня утром в 07:00 по местному времени (08:00 мск) началось четырехдневное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа. Ранее представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари объявил о начале гуманитарного перемирия в секторе Газа в пятницу в 7:00 по местному времени (8:00 мск).

В дни перемирия в сектор Газа будут направляться двести грузовиков с гуманитарной помощью, а также четыре грузовика с бытовым газом и топливом. Кроме того, ХАМАС заявил о соглашении с Израилем о полной приостановке полетов израильской авиации в южной части страны на четыре дня и в северной части на шесть часов с 10:00 до 16:00.