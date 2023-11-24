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Перемирие в Газе: ХАМАС подтвердил передачу заложников представителям МККК

1:25
Силовые структуры

Представители бригады "Аль-Кассам", входящей в состав движения ХАМАС, подтвердили передачу захваченных израильтян Международному комитету Красного Креста (МККК). Эту информацию распространил палестинский спутниковый телеканал "Аль-Акса", ссылаясь на собственные источники.

Перемирие в Газе: ХАМАС подтвердил передачу заложников представителям МККК
Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Израильская общественная радиостанция "Кан Решет Клитат Алия", также ссылаясь на неназванные источники, рассказала, что первая группа соотечественников, находившаяся в качестве заложников в секторе Газа, была передана сотрудникам Красного Креста.

Сегодня утром в 07:00 по местному времени (08:00 мск) началось четырехдневное перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа. Ранее представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари объявил о начале гуманитарного перемирия в секторе Газа в пятницу в 7:00 по местному времени (8:00 мск).

В дни перемирия в сектор Газа будут направляться двести грузовиков с гуманитарной помощью, а также четыре грузовика с бытовым газом и топливом. Кроме того, ХАМАС заявил о соглашении с Израилем о полной приостановке полетов израильской авиации в южной части страны на четыре дня и в северной части на шесть часов с 10:00 до 16:00.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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