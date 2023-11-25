Украинская армия отходит с Коксохима в Авдеевке

Вооружённые силы Украины отходят с Коксохимического комбината в Авдеевке.

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает Telegram-канал "ZАПИСКИ VЕТЕРАНА", отмечая, что, возможно, у националистов идёт ротация.

По словам военкоров портала, сейчас у ВСУ там — сборная солянка. На местах боевых действий можно заметить самые разноцветные повязки: синий, зеленый и желтый скотч.

По словам очевидцев, у украинских войск сейчас много неразберихи. Были случаи, когда один взвод ВСУ "пятисотился", снимался с позиции и уходил. Российские бойцы занимали позицию, а через какое-то время приезжали другие боевики армии Украины, которых отправили на ротацию сбежавшего формирования.

В итоге. ликвидация или новые пленные.