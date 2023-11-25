Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Петербурге на чердаке дома обнаружили скелет в колготках
Российская армия послала в Киев рекордную стаю беспилотников
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг показала, как актриса Деми Мур проводит время с бывшим мужем
Ольга Бузова рассказала, что деньги для нее не главное
MWM: Россия увеличила производство ракет для ОТРК "Искандер-М"
В Петербурге женщина написала заявление в полицию на таксиста за критику СВО
Врач Марнова рассказала, что проблемы с желудком можно выявить через кашель
Александр Овечкин ударил канадца клюшкой в лицо во время матча НХЛ
Артистка Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины

Украинская армия отходит с Коксохима в Авдеевке

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины отходят с Коксохимического комбината в Авдеевке.

Украинская армия отходит с Коксохима в Авдеевке
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Об этом сообщает Telegram-канал "ZАПИСКИ VЕТЕРАНА", отмечая, что, возможно, у националистов идёт ротация.

По словам военкоров портала, сейчас у ВСУ там — сборная солянка. На местах боевых действий можно заметить самые разноцветные повязки: синий, зеленый и желтый скотч.

По словам очевидцев, у украинских войск сейчас много неразберихи. Были случаи, когда один взвод ВСУ "пятисотился", снимался с позиции и уходил. Российские бойцы занимали позицию, а через какое-то время приезжали другие боевики армии Украины, которых отправили на ротацию сбежавшего формирования.

В итоге. ликвидация или новые пленные.

Интенсивность применения российскими войсками кассетных РБК-500 продолжает нарастать
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Журналисты выяснили, куда пропал актёр Гоша Куценко, и что он говорил о СВО

Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.

Стало известно, куда пропал актёр Гоша Куценко: попал в чёрный список Первого канала
Раскрыты подробности смерти актёра Максима Шахрова: вылетел на встречку
Появились страшные подробности смерти актёра Максима Шахрова
Банк отказался блокировать карту умирающего бойца СВО
105 работников Wildberries доставили в военкомат после задержания в Электростали
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Врачи объяснили, почему в период низкого атмосферного давления нельзя пить кофе и спиртное
"Все были в ужасе": Иван Охлобыстин рассказал, как относятся к Ефремову в колонии
Автоэксперт объяснил, как правильно управлять автомобилем в снегопад
Автоэксперт объяснил, как правильно управлять автомобилем в снегопад
Последние материалы
В Петербурге на чердаке дома обнаружили скелет в колготках
Российская армия послала в Киев рекордную стаю беспилотников
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг показала, как актриса Деми Мур проводит время с бывшим мужем
Ольга Бузова рассказала, что деньги для нее не главное
MWM: Россия увеличила производство ракет для ОТРК "Искандер-М"
В Петербурге женщина написала заявление в полицию на таксиста за критику СВО
Врач Марнова рассказала, что проблемы с желудком можно выявить через кашель
Александр Овечкин ударил канадца клюшкой в лицо во время матча НХЛ
Артистка Клара Новикова выступила в Москве на фоне флага Украины
В России разработали городскую систему защиты от дронов "Геопейджер"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников