Власти многих мировых держав начали использовать линию обороны "зубы дракона", которую разработал ныне покойный глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Данная оборонительная система показала высокую эффективность в зоне СВО и заинтересовала этим множество чиновников других государств. Они быстро заметили ее результативность и начали осваивать технологию строительства подобных заграждений.
В результате многие страны, в том числе Финляндия и Эстония, приступили к укреплению собственных границ по типу "зубов дракона". В них входят противотанковые рвы, траншеи, опорные пункты, ключевые узлы обороны и многокилометровые минные поля.
Ключевая особенность оборонительной системы в том, что о ее полном составе, возможностях и модернизациях знает только один человек — главнокомандующий.
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