Оборонительная система ЧВК "Вагнер" "зубы дракона" получила признание по всему миру

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти многих мировых держав начали использовать линию обороны "зубы дракона", которую разработал ныне покойный глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Фото: w:ru:Группа ВагнераTanya Samsonova. Логотипы CorelDRAW скачать бесплатно Геральдика, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9892329

Данная оборонительная система показала высокую эффективность в зоне СВО и заинтересовала этим множество чиновников других государств. Они быстро заметили ее результативность и начали осваивать технологию строительства подобных заграждений.

В результате многие страны, в том числе Финляндия и Эстония, приступили к укреплению собственных границ по типу "зубов дракона". В них входят противотанковые рвы, траншеи, опорные пункты, ключевые узлы обороны и многокилометровые минные поля.

Ключевая особенность оборонительной системы в том, что о ее полном составе, возможностях и модернизациях знает только один человек — главнокомандующий.