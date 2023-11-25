Сегодня, 25 ноября, ночью рекордное число БПЛА-камикадзе ударили по Украине.
Об этом сообщают украинские информресурсы со ссылкой на заявление представителей ВВСУ. Удары были слышны в Николаевской, Днепропетровской областях, а также в Киеве.
Военная администрация столицы Украины назвала этот удар самым массовым налётом с начала российской спецоперации. Над Киевом якобы сбили около пятидесяти дронов.
Воздушная тревога не отменилась шесть часов. Также Министерство энергетики Украины сообщило жителям Киева плохую новость: 77 жилых домов и 120 учреждений в центре столицы остались без электричества.
Российские войска сработали так ювелирно, что даже плотная украинская система ПВО не помешала им.
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