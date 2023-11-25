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The Wall Street Journal: Россия начала новое наступление

Силовые структуры » Военные новости

Россия отправила большое число дронов для уничтожения объектов ВСУ. Эта атака свидетельствует начало нового наступления, считают журналисты The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal: Россия начала новое наступление
Фото: openverse.org by AK Rockefeller is licensed under CC BY-SA 2.0

«Россия начала новую наступательную кампанию на Украине», — сообщается в материале.

ВС РФ направили волну дронов, оснащенных взрывчаткой, чтобы уничтожить объекты ВСУ. Это наиболее масштабная атака прошлой зимы.

Ранее Financial Times сообщил, что боевой дух ВСУ находится на низком уровне.
 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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