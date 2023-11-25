The Wall Street Journal: Россия начала новое наступление

Россия отправила большое число дронов для уничтожения объектов ВСУ. Эта атака свидетельствует начало нового наступления, считают журналисты The Wall Street Journal.
«Россия начала новую наступательную кампанию на Украине», — сообщается в материале.
ВС РФ направили волну дронов, оснащенных взрывчаткой, чтобы уничтожить объекты ВСУ. Это наиболее масштабная атака прошлой зимы.
Ранее Financial Times сообщил, что боевой дух ВСУ находится на низком уровне.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.