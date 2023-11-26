Российская армия продолжает уничтожать натовскую технику в зоне специальной военной операции.
Между тем киевский режим вводит всю новую технику Запада на места боевых соприкосновений. По информации военных корреспондентов, вот и первый танк, Abrams (США) был обнаружен на линии фронта недалеко от Купянска.
Напомним, что бойцам вооруженных сил России обещали неплохие премиальные за каждый уничтоженный танк "Абрамс". Российские солдаты и сами горят желанием посмотреть, как хорошо горят американские танки.
Ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ закончилось — Киев задумался о переходе к стратегической обороне.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.