Первый танк Abrams ВСУ заметили в зоне СВО: охота началась

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия продолжает уничтожать натовскую технику в зоне специальной военной операции.

Фото: https://wp-s.ru/wallpapers/7/15/446930125738825/tank-abrams-na-boevom-xodu.jpg

Между тем киевский режим вводит всю новую технику Запада на места боевых соприкосновений. По информации военных корреспондентов, вот и первый танк, Abrams (США) был обнаружен на линии фронта недалеко от Купянска.

Напомним, что бойцам вооруженных сил России обещали неплохие премиальные за каждый уничтоженный танк "Абрамс". Российские солдаты и сами горят желанием посмотреть, как хорошо горят американские танки.

Ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ закончилось — Киев задумался о переходе к стратегической обороне.