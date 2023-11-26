Продолжается исход украинцев из собственной страны. Многие люди бегут от насильной мобилизации, которыми украинская власть латает многочисленные дыры в своих подразделениях.
За границу легально мужчинам выехать нельзя, поэтому граждане Незалежной придумывают все новые способы покинуть Украину и убежать в Европу.
В нескольких сотнях метрах от словацкой границы пограничники Украины задержали пятерых военнообязанных мужчин и их проводника.
Задержанные рассказали, что заплатили от 5000 до 8000 долларов за переход границы. Им якобы объяснили, что при посадке в легковую машину, которая доставит их до кордона со Словакией, надо будет назвать пароль "картошка".
Украинцы задержаны и будут привлечены к ответственности.
По всей вероятности, этим украинцам придётся ехать теперь ближе к границе с Россией.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.