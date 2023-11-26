Пятеро украинцев пытались пересечь границу по паролю "картошка"

Продолжается исход украинцев из собственной страны. Многие люди бегут от насильной мобилизации, которыми украинская власть латает многочисленные дыры в своих подразделениях.

Фото: Агентство Газета / BIALYSTOK

За границу легально мужчинам выехать нельзя, поэтому граждане Незалежной придумывают все новые способы покинуть Украину и убежать в Европу.

В нескольких сотнях метрах от словацкой границы пограничники Украины задержали пятерых военнообязанных мужчин и их проводника.

Задержанные рассказали, что заплатили от 5000 до 8000 долларов за переход границы. Им якобы объяснили, что при посадке в легковую машину, которая доставит их до кордона со Словакией, надо будет назвать пароль "картошка".

Украинцы задержаны и будут привлечены к ответственности.

По всей вероятности, этим украинцам придётся ехать теперь ближе к границе с Россией.