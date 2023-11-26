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Пятеро украинцев пытались пересечь границу по паролю "картошка"

Силовые структуры

Продолжается исход украинцев из собственной страны. Многие люди бегут от насильной мобилизации, которыми украинская власть латает многочисленные дыры в своих подразделениях.

Пятеро украинцев пытались пересечь границу по паролю "картошка"
Фото: Агентство Газета / BIALYSTOK

За границу легально мужчинам выехать нельзя, поэтому граждане Незалежной придумывают все новые способы покинуть Украину и убежать в Европу.

В нескольких сотнях метрах от словацкой границы пограничники Украины задержали пятерых военнообязанных мужчин и их проводника.

Задержанные рассказали, что заплатили от 5000 до 8000 долларов за переход границы. Им якобы объяснили, что при посадке в легковую машину, которая доставит их до кордона со Словакией, надо будет назвать пароль "картошка".
Украинцы задержаны и будут привлечены к ответственности.

По всей вероятности, этим украинцам придётся ехать теперь ближе к границе с Россией.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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