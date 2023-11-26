Ходаковский рассказал о продвижении армии России в Авдеевке

Комбат "Востока" Александр Ходаковский прокомментировал успехи армии России на авдеевском направлении.

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Ходаковский опубликовал новость 2016 года о том, что бойцы ДНР подняли флаг в промзоне под Авдеевкой. Он отреагировал на сообщения о том, что ВС РФ в ноябре 2023 года удалось захватить промзону в Авдеевке.

"Поступают сообщения о нашем продвижении на участке Авдеевской промзоны", — написал военачальник в своём Telegram-канале.

Полковник напомнил, что батальон "Восток" многие годы был связан с данным направлением, и только после СВО бойцы оставили позиции коллегам и направились штурмовать Мариуполь. Он отметил, что силы ополчения смогли удержать противника, а теперь он отодвигается на запад.