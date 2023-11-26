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Представитель Сухопутных войск ВСУ в эфире паникует, что русские опять наступают на Купянск

Силовые структуры

Армия России опять наступает на Купянском направлении.

Представитель Сухопутных войск ВСУ в эфире паникует, что русские опять наступают на Купянск
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Так в эфире украинского телемарафона паниковал представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он отметил, что на данный момент русские ведут наступление в направлении посёлка Синьковка в нескольких километрах от речки Оскол, и это чревато серьёзными изменениями на фронте.

"В случае успеха врага на этом направлении это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол", — перживает Фитьо.

Ранее на украинском ТВ проговорились о более миллионе погибших и пропавших без вести всушниках.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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