Представитель Сухопутных войск ВСУ в эфире паникует, что русские опять наступают на Купянск

Армия России опять наступает на Купянском направлении.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Так в эфире украинского телемарафона паниковал представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Он отметил, что на данный момент русские ведут наступление в направлении посёлка Синьковка в нескольких километрах от речки Оскол, и это чревато серьёзными изменениями на фронте.

"В случае успеха врага на этом направлении это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол", — перживает Фитьо.

Ранее на украинском ТВ проговорились о более миллионе погибших и пропавших без вести всушниках.