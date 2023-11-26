Армия России опять наступает на Купянском направлении.
Так в эфире украинского телемарафона паниковал представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Он отметил, что на данный момент русские ведут наступление в направлении посёлка Синьковка в нескольких километрах от речки Оскол, и это чревато серьёзными изменениями на фронте.
"В случае успеха врага на этом направлении это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол", — перживает Фитьо.
Ранее на украинском ТВ проговорились о более миллионе погибших и пропавших без вести всушниках.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.