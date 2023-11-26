В Раде заявили, что Главком Залужный не имеет плана войны и потому должен уйти в отставку

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный не имеет плана войны на будущий год и поэтому должен уйти в отставку.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В этом уверена депутат Рады Украины, замглавы комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.

Она отмечает, что главнокомандующий не смог предоставить план на 2024 год, сказав только, что ВСУ должны пополняться на 20 тысяч человек в месяц минимально.

"Если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", — отметила нардеп.

По всей вероятности, перед увольнением Залужного украинцев начали официально подготавливать, пишут эксперты