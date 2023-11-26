Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спецслужбы США работают над вербовкой россиян и "подготовкой кадров" по РФ
Шукшина сравнила войну России с Западом с миниатюрой Винокура: "Здесь играть нельзя. А вот здесь — можно"
Ученые нашли новый фактор риска почечной недостаточности
Мошенник "оштрафовал" интернет-пользователей на 1 млн рублей за просмотр фильмов для взрослых
Ученые сократили список продуктов, которые провоцируют рак
Очередной танк ВСУ сожгли с помощью дронов: поджигатели техники в деле
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Астрономы открыли самую бесхозную новую в Туманности Андромеды
Китайские хакеры более двух лет крали данные чипов NXP Semiconductors

В Раде заявили, что Главком Залужный не имеет плана войны и потому должен уйти в отставку

0:56
Силовые структуры

Главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный не имеет плана войны на будущий год и поэтому должен уйти в отставку.

В Раде заявили, что Главком Залужный не имеет плана войны и потому должен уйти в отставку
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В этом уверена депутат Рады Украины, замглавы комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.

Она отмечает, что главнокомандующий не смог предоставить план на 2024 год, сказав только, что ВСУ должны пополняться на 20 тысяч человек в месяц минимально.

"Если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", — отметила нардеп.

По всей вероятности, перед увольнением Залужного украинцев начали официально подготавливать, пишут эксперты

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Новый киноляп с ковром-пледом отыскали в советской мелодраме "Москва слезам не верит"

Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.

В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп
Началось! На Украине сигнализируют о приходе "чёрной зимы"
С ударами по Киевской энергосистеме на Украину идёт "чёрная зима"
Декабрист будет цвести пышным цветом, если ухаживать так
Крупный российский дилер отказался продавать автомобили "Москвич"
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
ВСУ уходят с Коксохимического комбината в Авдеевке
Певица Миколайчик перед смертью пришла в сознание, чтобы проститься с сыном
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Последние материалы
Очередной танк ВСУ сожгли с помощью дронов: поджигатели техники в деле
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Астрономы открыли самую бесхозную новую в Туманности Андромеды
Китайские хакеры более двух лет крали данные чипов NXP Semiconductors
Ученые нашли самый ранний признак болезни Альцгеймера
В Екатеринбурге в ТЦ "Гринвич" мужчины устроили разборки со стрельбой
Автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту могут перекрыть из-за штормовой угрозы
В Раде заявили, что Главком Залужный не имеет плана войны и потому должен уйти в отставку
С начала года выросла стоимость запчастей на российском рынке
Baijiahao: Москва застала Вашингтон врасплох после переговоров Байдена и Си Цзиньпина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников