Главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный не имеет плана войны на будущий год и поэтому должен уйти в отставку.
В этом уверена депутат Рады Украины, замглавы комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.
Она отмечает, что главнокомандующий не смог предоставить план на 2024 год, сказав только, что ВСУ должны пополняться на 20 тысяч человек в месяц минимально.
"Если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", — отметила нардеп.
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