Командование Вооружённых сил Украины беспокоится, что боевые действия выйдут за пределы юго-востока страны.
Об этом сообщает ABC News.
Если ВС РФ продолжат увеличивать производство вооружения и развивать технологии, то конфликт будет расширяться, сказал генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев.
"Готовимся. Строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитирует телеканал украинского офицера.
Украина не смогла добиться успехов из-за превосходства РФ в воздухе и использования Москвой более совершенного оружия, подчёркивает автор статьи.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.