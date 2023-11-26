Симоньян: отказ от переговоров превратил Украину в страну "инвалидов и эмигрантов"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Переговоры между Москвой и Киевом могли спасти несколько сотен тысяч жизней, но их срыв превратил Украину в страну "инвалидов и эмигрантов".

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Это заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что глава фракции "Слуга народа" народный депутат Давид Арахамия выложил правду, заявив, что Украина отказалась от переговоров по совету тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона.

"Получается, можно было избежать сотен тысяч жертв, и можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, в которую она превратилась сейчас", — в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" подчеркнула Симоньян.

Украинцы знали это, потому что вся очередь "добровольцев" из так называемых укропатриотов, "быстро иссохла", подытожила журналистка.