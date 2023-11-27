Украинские войска перестали применять бронированную технику Запада в Запорожской области из-за плохих погодных условий.
По словам командира группы подразделения спецназначения "Осман" Минобороны России с позывным "Метис", западная техника застревает в грязи.
При этом он отметил, что российские боевые машины продолжают работать, несмотря на ухудшение погоды. Как подчеркнул военный, для ВСУ ситуация значительно усложнилась.
"Броня не проезжает, Bradley сразу застревает", — пояснил боец в беседе с ТАСС.
Он также добавил, что украинские солдаты вынужденно формируют малые группы для скрытного продвижения пешком, поскольку тяжёлая и легкобронированная техника Запада не может нормально функционировать в условиях распутицы.
Ранее российские военные, действующие на Запорожском направлении, приземлили беспилотник Puma, произведённый в США.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.