Командир ВС РФ: Киев не использует западную бронетехнику в Запорожье из-за погоды

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска перестали применять бронированную технику Запада в Запорожской области из-за плохих погодных условий.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам командира группы подразделения спецназначения "Осман" Минобороны России с позывным "Метис", западная техника застревает в грязи.

При этом он отметил, что российские боевые машины продолжают работать, несмотря на ухудшение погоды. Как подчеркнул военный, для ВСУ ситуация значительно усложнилась.

"Броня не проезжает, Bradley сразу застревает", — пояснил боец в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что украинские солдаты вынужденно формируют малые группы для скрытного продвижения пешком, поскольку тяжёлая и легкобронированная техника Запада не может нормально функционировать в условиях распутицы.

Ранее российские военные, действующие на Запорожском направлении, приземлили беспилотник Puma, произведённый в США.