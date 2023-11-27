Ветеран ВСУ: "Украина проиграет русским, даже если мобилизует миллионы человек"

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Украина проиграет армии РФ, даже если призовёт в армию миллионы человек.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Об этом в интервью заявил ветеран украинских Вооружённых сил, а ныне менеджер государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест.

Он отметил, что ничего у киевской власти не получится, даже если она сейчас призовёт в ВСУ четыре миллиона людей. В лучшем случае, Украина сможет выйти на границы 1991 года. Но страна при этом погибнет.

"Страну можно будет закрывать, тушить свет и уходить. Потому что страна будет "в кусках". А там будет противник, который будет наращивать всю эту историю. С той стороны будет готовиться такая "ответка", что выйдем поцелуем знак "Изварино" и потом получим "люлей" — сказал националист.

Так же он признался, что не знает решения сложившейся ситуации.