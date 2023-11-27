Украина проиграет армии РФ, даже если призовёт в армию миллионы человек.
Об этом в интервью заявил ветеран украинских Вооружённых сил, а ныне менеджер государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест.
Он отметил, что ничего у киевской власти не получится, даже если она сейчас призовёт в ВСУ четыре миллиона людей. В лучшем случае, Украина сможет выйти на границы 1991 года. Но страна при этом погибнет.
"Страну можно будет закрывать, тушить свет и уходить. Потому что страна будет "в кусках". А там будет противник, который будет наращивать всю эту историю. С той стороны будет готовиться такая "ответка", что выйдем поцелуем знак "Изварино" и потом получим "люлей" — сказал националист.
Так же он признался, что не знает решения сложившейся ситуации.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.