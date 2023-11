На Украине случайно стало известно количество потерь ВСУ с начала российской спецоперации — оно больше миллиона человек. Эксперты спорят — случайная ли это ошибка.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.