Андрей Гусий: Украину прогревают миллионными потерями перед сдачей

2:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На Украине случайно стало известно количество потерь ВСУ с начала российской спецоперации — оно больше миллиона человек. Эксперты спорят — случайная ли это ошибка.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Журналисты телеканала "1+1", входящего в сферу интересов олигарха Игоря Коломойского, в бегущей строке (повторённой около 100 раз) сообщили количество погибших и пропавших без вести — 1 миллион 126 тысяч 652 человека.

Украинцы уже делятся скриншотами и фотографиями с экранов ТВ, обсуждая это со словами "от нас скрывают такие чудовищные потери", "убили цвет нации", "такого не было даже в самые страшные годы"

В офисе Зеленского опровергли эти данные и телеканал принес извинения за опечатку. По некоторым данным, высокопоставленные представители Банковой (чуть ли не сам Зеленский) звонили в редакцию и решали вопрос с неугодной властям информацией.

"Сама информация просто так в публичный доступ не попадает и явно предоставлена телеканалу, имеющему ряд ограничений на публикации. И якобы опечатка появилась, когда вторая сторона устроила разнос телеканалу", — делится мнением политолог Андрей Гусий.

"Такой проброс нужен, чтобы взбудоражить общество, подготовить его к бунту, возмущению и недоверию действующему режиму. Иными словами, мы видим отчётливую подготовку к смене власти, накал в обществе осознанно подогревается" — считает он.

Напомним, ранее цифры потерь ВСУ уже звучали в СМИ:

В ДНР оценили безвозвратные потери ВСУ с начала СВО в 500 тысяч человек, причём разведка в Донецке заявила, что потери противника могут быть ещё больше.

Осенью генсек НАТО косвенно подтвердил потери Украины в полмиллиона, отметив, что лёгкой жизни никто никому не обещал.

Также о том, что имея население в десятки раз меньше американского, Украина теряло до битв у Артёмовска, Марьинки и Авдеевки более 6 000 солдат каждый месяц заявлял экс-сенатор Ричард Блэк.

"Войска сражались храбро, но Украине конец", — добавил отставной полковник и ветеран Вьетнамской войны. Также экс-глава Еврокома США Стивен Твитти признал, что ещё в 2022 году "200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня".

"В итоге к концу 2023 года украинская армия понесла значительные потери, утратила некоторые боевые возможности и истратила запасы боеприпасов и вооружений, воспроизводить которые Украина самостоятельно не может", — признали в Пентагоне.