На Украине случайно стало известно количество потерь ВСУ с начала российской спецоперации — оно больше миллиона человек. Эксперты спорят — случайная ли это ошибка.
Журналисты телеканала "1+1", входящего в сферу интересов олигарха Игоря Коломойского, в бегущей строке (повторённой около 100 раз) сообщили количество погибших и пропавших без вести — 1 миллион 126 тысяч 652 человека.
Украинцы уже делятся скриншотами и фотографиями с экранов ТВ, обсуждая это со словами "от нас скрывают такие чудовищные потери", "убили цвет нации", "такого не было даже в самые страшные годы"
В офисе Зеленского опровергли эти данные и телеканал принес извинения за опечатку. По некоторым данным, высокопоставленные представители Банковой (чуть ли не сам Зеленский) звонили в редакцию и решали вопрос с неугодной властям информацией.
"Сама информация просто так в публичный доступ не попадает и явно предоставлена телеканалу, имеющему ряд ограничений на публикации. И якобы опечатка появилась, когда вторая сторона устроила разнос телеканалу", — делится мнением политолог Андрей Гусий.
"Такой проброс нужен, чтобы взбудоражить общество, подготовить его к бунту, возмущению и недоверию действующему режиму. Иными словами, мы видим отчётливую подготовку к смене власти, накал в обществе осознанно подогревается" — считает он.
Напомним, ранее цифры потерь ВСУ уже звучали в СМИ:
Также о том, что имея население в десятки раз меньше американского, Украина теряло до битв у Артёмовска, Марьинки и Авдеевки более 6 000 солдат каждый месяц заявлял экс-сенатор Ричард Блэк.
"Войска сражались храбро, но Украине конец", — добавил отставной полковник и ветеран Вьетнамской войны. Также экс-глава Еврокома США Стивен Твитти признал, что ещё в 2022 году "200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня".
"В итоге к концу 2023 года украинская армия понесла значительные потери, утратила некоторые боевые возможности и истратила запасы боеприпасов и вооружений, воспроизводить которые Украина самостоятельно не может", — признали в Пентагоне.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.