Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Информация приводится в Telegram-канале ведомства.
Также подразделения "Южной" группировки войск вместе с силами авиации и артиллерией поразили солдат и технику 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка (ДНР).
Общие потери ВСУ на данном направлении доходят до 110-ти военнослужащих.
Ранее ФСБ сообщала, что в ДНР обнаружили тайник диверсантов, замаскированный под газовый баллон.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.