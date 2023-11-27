ВС России уничтожили пункт управления штурмовиков ВСУ в ДНР 27 ноября

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Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Информация приводится в Telegram-канале ведомства.

Фото: Минобороны РФ

Также подразделения "Южной" группировки войск вместе с силами авиации и артиллерией поразили солдат и технику 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка (ДНР).

Общие потери ВСУ на данном направлении доходят до 110-ти военнослужащих.

Ранее ФСБ сообщала, что в ДНР обнаружили тайник диверсантов, замаскированный под газовый баллон.