Украину ждёт трудная зима, во многом, потому, что её западные хозяева не выполнили своих обязательств по поставкам вооружения.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
"Зима станет крайне тяжёлой, так как большинство объектов инфраструктуры Украины разрушены. В странах, которые отправляют помощь Киеву, растёт неуверенность. Мы не сдержали обещания отправить снаряды. Обучение пилотов F-16 пробуксовывает. Из-за этого есть трудности в планировании военной кампании", — сказал чех.
По его словам, сейчас Киев не способен вести боевые действия. Заявление Павела можно было бы пропустить: за последнее время чего Запад только не говорил. Но есть ряд моментов, из-за которых к президенту Чехии надо прислушаться.
Он профессиональный военный, а значит, говоря о поставках и снабжении, знает, как это делается, а не пересказывает "аналитиков", пишет "Царьград".
Во-вторых, весной, когда западный мир потирал руки в предвкушении наступления натовской техники, Павел говорил, что у Киева будет лишь одна попытка, ибо опять собрать такую армию уже не получится.
А значит, его сегодняшнее заявление — признание того, что Киев проиграл, комментирует ситуацию обозреватель телеканала Влад Шлепченко.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.