Президент Чехии Петр Павел признал, что Запад кинул Украину

Украину ждёт трудная зима, во многом, потому, что её западные хозяева не выполнили своих обязательств по поставкам вооружения.

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Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Зима станет крайне тяжёлой, так как большинство объектов инфраструктуры Украины разрушены. В странах, которые отправляют помощь Киеву, растёт неуверенность. Мы не сдержали обещания отправить снаряды. Обучение пилотов F-16 пробуксовывает. Из-за этого есть трудности в планировании военной кампании", — сказал чех.

По его словам, сейчас Киев не способен вести боевые действия. Заявление Павела можно было бы пропустить: за последнее время чего Запад только не говорил. Но есть ряд моментов, из-за которых к президенту Чехии надо прислушаться.

Он профессиональный военный, а значит, говоря о поставках и снабжении, знает, как это делается, а не пересказывает "аналитиков", пишет "Царьград".

Во-вторых, весной, когда западный мир потирал руки в предвкушении наступления натовской техники, Павел говорил, что у Киева будет лишь одна попытка, ибо опять собрать такую армию уже не получится.

А значит, его сегодняшнее заявление — признание того, что Киев проиграл, комментирует ситуацию обозреватель телеканала Влад Шлепченко.