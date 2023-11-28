Ударные вертолёты Ми-28Н ВКС России нанесли поражение противнику на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
Согласно информации, экипаж "Ночных охотников" уничтожил опорный пункт ВСУ.
"Лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ", — говорится в сообщении военного ведомства.
Противник понёс серьёзные потери в живой силе и лишился бронированной техники.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.