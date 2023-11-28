Кадыров: 3 тысячи чеченских бойцов отправляются на СВО

К отправке в зону боевых действий на территории Украины готовы три тысячи чеченских бойцов, которые отправятся на СВО в составе новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии.

Фото: https://t.me/RKadyrov_95

Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Как отметил чеченский лидер, для выполнения задач в зоне СВО сформированы два новых полка "АХМАТ-Россия" и "АХМАТ-Чечня", а также батальона имени шейха Мансура. Эти подразделения будут подведомственными Министерству обороны РФ.

Также на спецоперацию отправятся чеченские росгвардейцы недавно сформированного батальона оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

"У них самая лучшая экипировка и современное вооружение. К тому же ребята отличаются высокой боеспособностью и очень мотивированы на результат", — отметил Рамзан Кадыров,

Накануне глава Чечни посетил церемонию построения бойцов перед их опасной командировкой на спецоперацию.