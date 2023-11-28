Журналист WSJ Гершкович пробудет в СИЗО до 30 января по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы продлил срок пребывания в СИЗО журналисту американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу до следующего года. Информацию 28 ноября привел Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Таким образом, Гершкович пробудет в СИЗО до 30 января. Его дальнейшая судьба решается.

В сообщении говорится, что Гершкович обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Известно, что он был задержан в России в конце марта 2023 года. Журналисту грозит до 20 лет тюремного заключения.

Президент США Джо Байден ранее ответил на вопрос, касательно возвращения Эвана Гершковича из России словами "мы не сдаёмся".

Ранее мы сообщали о том, что в Казани задержали сторонника Легиона "Свобода России"*, готовящего теракты.

*(организация признана террористической и запрещена в РФ)