В Луганске росгвардейцы нашли тайник с оружием диверсантов

Сотрудники Росгвардии нашли тайник с оружием и боеприпасами, которые были подготовлены для диверсии, в Луганской народной республике (ЛНР). Информацию об этом приводит "Лента. ру", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

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Отмечается, что замаскированный схрон был найден в Лутугинском районе. Специалисты провели операцию в ходе которой были изъяты ручной гранатомет, снаряд от БМ-21 "Град", гранаты нескольких видов и более 300 патронов к огнестрельному оружию.

Ранее сообщалось, что в ЛНР заочно осуждён на 16 лет украинский военный за приказ обстрелять жилые дома. Также известно, что глава Чечни Кадыров 24 ноября сообщил о пресечении попыток диверсий под Белгородом.