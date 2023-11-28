Боевой опыт, который Россия приобретает в ходе СВО дает возможность разрабатывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) быстрее и эффективнее, чем это делают разработчики таких систем из стран НАТО. И этому есть логическое объяснение.
Об этом в интервью NEWS. ru рассказал руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
По словам военного эксперта, на вооружении стран-спонсоров киевского режима нет комплексов РЭБ, схожих по боевым возможностям с российским "убийцей" дронов-камикадзе "Чистюлей".
"Не потому что наука не позволяет сделать или денег нет, а просто военная мысль на фронте идет быстрее, чем какие-либо военные разработки", — подчеркнул Клинцевич.
По его словам американские и европейские разработчики работают с отставанием от России в этой стратегически важной сфере.
"Если когда-то в ближайшее время им придется столкнуться с противником, технически вооруженным как мы, то у них будут большие проблемы", — подчеркнул военный эксперт.
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