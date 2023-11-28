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В Константиновке ВСУ сжигают побратимов в крематории: кругом жуткий запах

0:49
Силовые структуры

Российские Вооруженные силы продолжают освобождать Донецкую Народную Республику. И недалёк тот день, когда российские солдаты освободят Константиновку.

В Константиновке ВСУ сжигают побратимов в крематории: кругом жуткий запах
Фото: https://t.me/HersonVestnik/19999

Сейчас этот город напоминает сцену из фильма-апокалипсиса или из фильма ужасов. А усугубляет ситуацию дым и тошнотворный запах сгоревшего человеческого тела.

По информации военных корреспондентов, на костесжигательный завод Константиновки свозят трупы погибших боевиков украинской армии с различных направлений: Соледара, Артёмовска и Авдеевки. Завод уже давно захватили националисты, несмотря на то, что оборудование к такому использованию не готово.

По словам очевидцев, находиться рядом очень тяжело физически и психологически.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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