В Константиновке ВСУ сжигают побратимов в крематории: кругом жуткий запах

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооруженные силы продолжают освобождать Донецкую Народную Республику. И недалёк тот день, когда российские солдаты освободят Константиновку.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/19999

Сейчас этот город напоминает сцену из фильма-апокалипсиса или из фильма ужасов. А усугубляет ситуацию дым и тошнотворный запах сгоревшего человеческого тела.

По информации военных корреспондентов, на костесжигательный завод Константиновки свозят трупы погибших боевиков украинской армии с различных направлений: Соледара, Артёмовска и Авдеевки. Завод уже давно захватили националисты, несмотря на то, что оборудование к такому использованию не готово.

По словам очевидцев, находиться рядом очень тяжело физически и психологически.