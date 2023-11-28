Российские Вооруженные силы продолжают освобождать Донецкую Народную Республику. И недалёк тот день, когда российские солдаты освободят Константиновку.
Сейчас этот город напоминает сцену из фильма-апокалипсиса или из фильма ужасов. А усугубляет ситуацию дым и тошнотворный запах сгоревшего человеческого тела.
По информации военных корреспондентов, на костесжигательный завод Константиновки свозят трупы погибших боевиков украинской армии с различных направлений: Соледара, Артёмовска и Авдеевки. Завод уже давно захватили националисты, несмотря на то, что оборудование к такому использованию не готово.
По словам очевидцев, находиться рядом очень тяжело физически и психологически.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.