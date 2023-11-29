Forbes: ВСУ потеряли немецкий Leopard 1A5 после пары недель его использования

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска лишились танка Leopard 1A5, полученного от Германии. Это случилось спустя пару недель использования машины в боевых действиях.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам обозревателя Forbes Дэвида Экса, соответствующие видеокадры появились в интернете. Как пояснил журналист, скорее всего, речь идёт о танке 44-й мехбригады Вооружённых сил Украины.

Он подчеркнул: Leopard 1A5 вышел из строя после того, как ВС РФ ударили по нему из артиллерийских установок.

"Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5", — сказано в материале.

Журналист добавил, что боевая машина стала лёгкой целью для российской армии из-за плохой защиты. По его мнению, другие танки Leopard тоже будут уничтожены на линии соприкосновения.

Ранее стало известно, что украинская сторона перебросила в зону активных боёв немецкие танки, не оснащённые дополнительной защитой.