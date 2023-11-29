Делимханов заявил, что 16-летний сын Кадырова стал куратором батальона МО РФ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сына руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 16-летнего Адама Кадырова, назначили куратором батальона им. Шейха Мансура, входящего в состав Министерства обороны РФ.

Фото: Telegram-канал Адама Делимханова

Информацию об этом подтвердил депутат Государственной думы Адам Делимханов. Он пояснил, что Адам Кадыров уже познакомился с личным составом батальона. Как напомнил парламентарий в Telegram, 16-летний сын Кадырова — Герой Чечни и начальник службы обеспечения безопасности республики.

Делимханов таже подчеркнул, что значительные заслуги позволили Адаму получить высокий пост.

Ранее руководитель Чечни заявил, что 3 тысячи бойцов из республики готовы отправиться в зону проведения спецоперации.