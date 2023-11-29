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Политолог Ищенко: по мобилизованным не исключается любое развитие событий

Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков на днях заявил, что мобилизованные останутся в ВС РФ до конца специальной операции.

Политолог Ищенко: по мобилизованным не исключается любое развитие событий
Фото: apral.ru

Всегда демобилизация проводилась лишь после окончания события, которое и вызвало мобилизацию. Помимо этого, Москва стремится меньше нагружать население тяготами СВО, комментирует ситуацию политолог и публицист Ростислав Ищенко.

"Если уж пришлось провести частичную мобилизацию, то лучше обойтись уже мобилизованными, чем распускать их по домам, а на их место призывать новых. С практической точки зрения, людей мобилизовали, обмундировали, они более полугода, проходили обучение. Затем получили боевой опыт. Нелогично после 6-9 месяцев участия в боевых действиях распускать их по домам и начинать обучать новый контингент мобилизованных", — отметил аналитик.

По его словам, сейчас их пытаются постепенно заменить контрактниками. Но, боевых действий без потерь не бывает, и пока личного состава не хватает на все потребности.

Руководство страны явно не собирается годами воевать, а окончание боевых действий на СВО ожидается уже в следующем году, поэтому немедленная демобилизация не представляется возможной, цитирует обозревателя "Военное дело".

И главное, правительство РФ не исключает любого развития событий, поэтому однозначного ответа по планам на мобилизованных нет, поскольку эти планы зависят от развития событий, подытожил Ищенко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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