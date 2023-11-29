Российские военные выбили ВСУ из лесопосадок над Степовым

Бойцы ВС России выбили силы ВСУ из лесопосадок в районе Степового. Это произошло во время прорыва к селу Бердычи, как сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Таким образом, ВС РФ на востоке поселка проводят постоянные атаки и стремятся обойти Степовое с двух сторон. В канале опубликовано видео, на котором позиций противника у ж/д штурмуются российскими войсками.
Как сообщается в канале, ВС РФ сначала проводили наблюдение за расположением военных, а затем были нанесены прямые удары.
Ранее мы сообщали о том, что Российские Вооружённые силы наносят сильнейшие удары реактивными системами залпового огня и артиллерией по северной части Харькова.
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