Российские военные выбили ВСУ из лесопосадок над Степовым

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бойцы ВС России выбили силы ВСУ из лесопосадок в районе Степового. Это произошло во время прорыва к селу Бердычи, как сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

Таким образом, ВС РФ на востоке поселка проводят постоянные атаки и стремятся обойти Степовое с двух сторон. В канале опубликовано видео, на котором позиций противника у ж/д штурмуются российскими войсками.

Как сообщается в канале, ВС РФ сначала проводили наблюдение за расположением военных, а затем были нанесены прямые удары.

Ранее мы сообщали о том, что Российские Вооружённые силы наносят сильнейшие удары реактивными системами залпового огня и артиллерией по северной части Харькова.