В Минобороны России сообщили, что войска ВС РФ уничтожили цех по производству РЛС, а также склады топлива и авиасредств поражения ВСУ.
В сообщении, распространённом министерством, приводятся данные о том, что силами российских бойцов уничтожен цех по производству и ремонту радиолокационных станций, также поражены станции П-18 и зенитно-ракетный комплекс С-300, кроме того, ВС РФ уничтожили склады топлива и авиации.
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