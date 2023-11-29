ВС России уничтожили цех по производству РЛС и склады топлива ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Минобороны России сообщили, что войска ВС РФ уничтожили цех по производству РЛС, а также склады топлива и авиасредств поражения ВСУ.

Фото: Openverse by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0

В сообщении, распространённом министерством, приводятся данные о том, что силами российских бойцов уничтожен цех по производству и ремонту радиолокационных станций, также поражены станции П-18 и зенитно-ракетный комплекс С-300, кроме того, ВС РФ уничтожили склады топлива и авиации.

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