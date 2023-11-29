Россия накопила большой арсенал ракет, предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду.
Нельзя недооценивать Россию, напомнил он.
"Россия накануне зимы накопила большой ракетный арсенал. И мы видим новые попытки ударов по энергосети и энергетической инфраструктуре Украины", — заявил глава альянса.
Он уверен, что цели России не изменились — она вновь попытается "оставить Украину в темноте и холоде".
Столтенберг доложил о намерении сформировать коалицию противовоздушной обороны Украины, в которую войдут 20 стран НАТО. "Это поможет защитить вооруженные силы и города Украины", — надеется он.
Все средства ПВО, обещанные ранее Западом, Украина уже получила. ВСУ утверждают, что хорошо подготовились к обстрелам, но просят "не расслабляться".
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