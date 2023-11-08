Россия накопила более 800 высокоточных ракет, сообщил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
По данным украинской военной разведки, выпуск ракет в РФ хоть и снизился по сравнению с прошлым годом, но российское военное производство всё равно гораздо мощнее, чем ожидали в Киеве.
"В месяц они около сотни ракет различной номенклатуры могут производить", — уточнил Юсов.
По его словам, это означает, что наступающая зима будет очень непростой для Украины, потому что возобновятся массированные ракетные атаки по её военной и энергетической инфраструктуре. Впрочем, представитель ГУР МО поспешил заверить, что страна готова их отразить.
Ранее в Киеве уже пытались подсчитывать запас ракет у России и радостно рапортовали, что они вот-вот кончатся. Однако в сентябре The New York Times сообщила, что российская оборонная промышленность сумела преодолеть санкции и вышла на уровень производства больший, чем до начала СВО.
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