На Украине подсчитали запас ракет у России

Россия накопила более 800 высокоточных ракет, сообщил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По данным украинской военной разведки, выпуск ракет в РФ хоть и снизился по сравнению с прошлым годом, но российское военное производство всё равно гораздо мощнее, чем ожидали в Киеве.

"В месяц они около сотни ракет различной номенклатуры могут производить", — уточнил Юсов.

По его словам, это означает, что наступающая зима будет очень непростой для Украины, потому что возобновятся массированные ракетные атаки по её военной и энергетической инфраструктуре. Впрочем, представитель ГУР МО поспешил заверить, что страна готова их отразить.

Ранее в Киеве уже пытались подсчитывать запас ракет у России и радостно рапортовали, что они вот-вот кончатся. Однако в сентябре The New York Times сообщила, что российская оборонная промышленность сумела преодолеть санкции и вышла на уровень производства больший, чем до начала СВО.