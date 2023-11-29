Кураторы Украины продолжат поставки киевскому режиму наступательного вооружения.
Об этом в Брюсселе заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.
"Мы намерены обеспечить, чтобы у Украины было всё необходимое не только для защиты, но и чтобы вернуть территории", — цитирует госсекретаря США РИА Новости.
Напомним, сегодня, 29 ноября, после заседания глав МИД стран НАТО прошла пресс-конференция.
Ранее западные СМИ писали, что поставки оружия украинским войскам от Запада бессмысленны из-за отсутствия в них грамотного военного руководства.
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