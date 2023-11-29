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Союзники Украины продолжат поставки ей наступательного вооружения

Силовые структуры

Кураторы Украины продолжат поставки киевскому режиму наступательного вооружения.

Союзники Украины продолжат поставки ей наступательного вооружения
Фото: t.me/voenkorKotenok

Об этом в Брюсселе заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Мы намерены обеспечить, чтобы у Украины было всё необходимое не только для защиты, но и чтобы вернуть территории", — цитирует госсекретаря США РИА Новости.

Напомним, сегодня, 29 ноября, после заседания глав МИД стран НАТО прошла пресс-конференция.

Ранее западные СМИ писали, что поставки оружия украинским войскам от Запада бессмысленны из-за отсутствия в них грамотного военного руководства.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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