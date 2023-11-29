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По мнению Рамзана Кадырова, СВО закончится в следующем году

Силовые структуры

В своём Telegram-канале Рамзан Кадыров сообщил о том, что в 2024 году Россия победит в спецоперации.

По мнению Рамзана Кадырова, СВО закончится в следующем году
Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

По словам главы Чечни, России предстоит освободить ряд городов, после чего украинским властям будет позволено подписать соглашение о капитуляции. Благодаря этому произойдёт освобождение украинского народа от разрушающего влияния Запада.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что Российская Федерация поступательно движется к своей цели и находится в более выгодном стратегическом и экономическом положении, поэтому переговоры с Украиной не имеют смысла.

Ранее о том, что Россия одержит победу в 2023 году в интервью корреспонденту RT Arabic Саргону Хадаи говорил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Он поделился мнением о том, что страны Европы и США не смогут обеспечивать финансирование Вооруженных сил Украины из-за накопившихся у них внутренних проблем.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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