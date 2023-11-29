В своём Telegram-канале Рамзан Кадыров сообщил о том, что в 2024 году Россия победит в спецоперации.
По словам главы Чечни, России предстоит освободить ряд городов, после чего украинским властям будет позволено подписать соглашение о капитуляции. Благодаря этому произойдёт освобождение украинского народа от разрушающего влияния Запада.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что Российская Федерация поступательно движется к своей цели и находится в более выгодном стратегическом и экономическом положении, поэтому переговоры с Украиной не имеют смысла.
Ранее о том, что Россия одержит победу в 2023 году в интервью корреспонденту RT Arabic Саргону Хадаи говорил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Он поделился мнением о том, что страны Европы и США не смогут обеспечивать финансирование Вооруженных сил Украины из-за накопившихся у них внутренних проблем.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.