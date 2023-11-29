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Ростовская и Ленинградская области объединяют усилия в развитии беспилотников

Силовые структуры

На форуме "Российский промышленник 2023" Ростовская и Ленинградская области подписали соглашение о совместной работе по развитию беспилотных авиационных систем в рамках нацпроекта.

Ростовская и Ленинградская области объединяют усилия в развитии беспилотников
Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Регионы обязались предоставлять поддержку в развитии промышленной инфраструктуры и проведении мероприятий.

Как сообщает rostovgazeta.ru, планируется разработка и реализация совместных программ и проектов, направленных на развитие сферы беспилотных технологий, хотя подробности сотрудничества пока не раскрыты.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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