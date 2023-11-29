Ростовская и Ленинградская области объединяют усилия в развитии беспилотников

На форуме "Российский промышленник 2023" Ростовская и Ленинградская области подписали соглашение о совместной работе по развитию беспилотных авиационных систем в рамках нацпроекта.
Регионы обязались предоставлять поддержку в развитии промышленной инфраструктуры и проведении мероприятий.
Как сообщает rostovgazeta.ru, планируется разработка и реализация совместных программ и проектов, направленных на развитие сферы беспилотных технологий, хотя подробности сотрудничества пока не раскрыты.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.