Российским военным удалось уничтожить пункт управления Вооружённых сил Украины на территории Часова Яра. Об этом сообщил отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По его словам, в момент атаки Вооружённых сил РФ в украинском пункте управления находились офицеры и рядовые военнослужащие, осуществлявшие дежурство.
Он уточнил, что объект ВСУ располагался на Артёмовском направлении. Точный удар российских войск уничтожил этот пункт, отметил Марочко в разговоре с РИА Новости.
Как подчеркнул эксперт, атака привела к ликвидации нескольких офицеров, сержантов и рядовых солдат ВСУ.
Ранее Марочко заявил, что украинские войска испытывают проблемы со связью на нескольких направлениях. Они вынужденно используют небезопасные открытые каналы коммуникации, указал военспец.
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