Военспец Марочко заявил о ликвидации пункта управления ВСУ под Артёмовском

Российским военным удалось уничтожить пункт управления Вооружённых сил Украины на территории Часова Яра. Об этом сообщил отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, в момент атаки Вооружённых сил РФ в украинском пункте управления находились офицеры и рядовые военнослужащие, осуществлявшие дежурство.

Он уточнил, что объект ВСУ располагался на Артёмовском направлении. Точный удар российских войск уничтожил этот пункт, отметил Марочко в разговоре с РИА Новости.

Как подчеркнул эксперт, атака привела к ликвидации нескольких офицеров, сержантов и рядовых солдат ВСУ.

Ранее Марочко заявил, что украинские войска испытывают проблемы со связью на нескольких направлениях. Они вынужденно используют небезопасные открытые каналы коммуникации, указал военспец.