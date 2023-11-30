В Госдуме рассказали о борьбе с украинскими беспилотниками под Москвой

Украинские беспилотники, целящиеся в Москву, сбиваются далеко за городом, заверил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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Депутат рассказал "Ленте.ру" о мерах по защите российской столицы от вражеских атак.

"Тактические способы атак со стороны ВСУ, не буду скрывать, совершенствуются, — признал он. — Так же совершенствуются и силы противовоздушной обороны нашей страны".

По словам народного избранника, почти невозможно дронам противника попасть в воздушное пространство над Белокаменной.

"Исходя из сводок Министерства обороны Российской Федерации, видно, что средства ПВО успешно обеспечивают безопасность нашего воздушного пространства", — пояснил он.

Последний из летевших на Москву БПЛА был сбит над деревней Борисовка Подольского района.