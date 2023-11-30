ВКС РФ поразили ВСУ новейшим управляемым оружием в тоннелях Авдеевского коксохима

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушно-космические силы России нанесли удар по боевикам ВСУ, которые прятались в тоннеле на территории Авдеевского коксохимического завода.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, армия РФ с помощью штурмовой авиации атаковала технику и личный состав украинских войск в Авдеевке. Подчёркивается, что во время боевых действий ВС России применили новейшее управляемое оружие.

"Противник был поражён прямо в своём укрытии", — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее журналисты Independent заявили об окружении Авдеевки российской армией. По их словам, Вооружённые силы РФ готовятся к штурмовым действиям в этом населённом пункте.