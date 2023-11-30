Воздушно-космические силы России нанесли удар по боевикам ВСУ, которые прятались в тоннеле на территории Авдеевского коксохимического завода.
Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, армия РФ с помощью штурмовой авиации атаковала технику и личный состав украинских войск в Авдеевке. Подчёркивается, что во время боевых действий ВС России применили новейшее управляемое оружие.
"Противник был поражён прямо в своём укрытии", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Ранее журналисты Independent заявили об окружении Авдеевки российской армией. По их словам, Вооружённые силы РФ готовятся к штурмовым действиям в этом населённом пункте.
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