Президент Украины Зеленский: "Крым очень ждёт возвращения, а с Донбассом сложно"

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что республикам Донбасса вернуться в Незалежную будет тяжелее, чем полуострову Крым.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

"Ментально сложнее" будет вернуть Донбасс, поскольку там уже десять лет ведутся боевые действия, отметил лидер Украины.

А вот с Крымом будет всё просто, поскольку войны там не было, подчеркнул он.

"Боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждёт очень возвращения, а Донбасс также ждёт, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована", — в частности, отметил глава Украины.

Ранее специалисты подсчитали потери Украины в "контрнаступлении" — минус шесть Одесс или полтора Киева.