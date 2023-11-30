Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что республикам Донбасса вернуться в Незалежную будет тяжелее, чем полуострову Крым.
"Ментально сложнее" будет вернуть Донбасс, поскольку там уже десять лет ведутся боевые действия, отметил лидер Украины.
А вот с Крымом будет всё просто, поскольку войны там не было, подчеркнул он.
"Боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждёт очень возвращения, а Донбасс также ждёт, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована", — в частности, отметил глава Украины.
Ранее специалисты подсчитали потери Украины в "контрнаступлении" — минус шесть Одесс или полтора Киева.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.