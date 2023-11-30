Названо самое уязвимое место американских танков Abrams: боятся пыли и грязи

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперты назвали самое уязвимое место американских танков Abrams.

Фото: https://cdn.builder.io/api/v1/image/assets%2F068e3e7817cb4351b71538fa2436cbc2%2F4d1807ab1df64f4fb091d24be1ac7c68?width=1600

Как пишет Forbes, натовские "Абрамсы" оказались чересчур капризными для участия в боевых действиях на Украине.

Основные проблемы у этой машины аналитики отметили его незащищенность от грязи и пыли, а также "прожорливость" его силового агрегата. Также приводятся примеры, что фильтры воздухозаборника необходимо чистить каждые 12 часов, поскольку силовая установка и трансмиссия танка Abrams рискуют выйти из строя.

Ранее в Соединённых Штатах предложили украинцам вернуть танки Abrams, чтобы спасти их репутацию