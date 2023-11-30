Эксперты назвали самое уязвимое место американских танков Abrams.
Как пишет Forbes, натовские "Абрамсы" оказались чересчур капризными для участия в боевых действиях на Украине.
Основные проблемы у этой машины аналитики отметили его незащищенность от грязи и пыли, а также "прожорливость" его силового агрегата. Также приводятся примеры, что фильтры воздухозаборника необходимо чистить каждые 12 часов, поскольку силовая установка и трансмиссия танка Abrams рискуют выйти из строя.
Ранее в Соединённых Штатах предложили украинцам вернуть танки Abrams, чтобы спасти их репутацию
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