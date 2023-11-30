В зоне СВО ликвидирована первая женщина-танкист из 3-й танковой бригады ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уже сообщалось, что киевский режим мобилизуют женщин в зону боевых действий.

Фото: warspot.ru

И если женщины начали воевать в составе ВСУ, то потери среди них были неизбежны. И вот Telegram-канал "Шёпот фронта" сообщает, что в зоне российской спецоперации была ликвидирована первая женщина-танкист.

Старший солдат Инна Стойко из 3-й танковой бригады Вооруженных сил Украины погибла из-за решения Зеленского отправить в бой женщин.

"Киевский режим всех загонит в ВСУ ради западных хозяев. Фраза "До последнего украинца и украинки" становится всё более и более реальной с каждым днём", — сообщил "Шёпот фронта".

Ранее сообщалось, что в армии Украины растут небоевые потери из-за болезней и погодных условий.