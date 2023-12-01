Бойцы ВС России уничтожили немецкий танк Leopard 2A4 ударом FPV-дрона под Работино

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Бойцы 136-й бригады ВС России уничтожили немецкий танк Leopard 2A4 ударом FPV-дрона под Работино в Запорожской области.

Фото: TG: Warrior СВО

Дрон поразил башню в районе открытого люка, сообщил источник.

"В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчета FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard", — сообщил источник РИА Новости.

Корректировка FPV-дрона проводилась в другого БПЛА, что позволило нанести точный удар. Следом за "птичкой", в тяжёлую машину ВСУ прилетел противотанковый снаряд, что вывело технику из строя.