Миноборны РФ сообщило о выявлении в Запорожской области более 220 пособников ВСУ и схронов с оружием.
Так, в регионе благодаря адресному обходу обнаружили несколько сотен пособников украинских националистов и более 60 схронов с оружием.
"Всего с начала года проведено более 2500 адресных проверок, выявлено более 220 пособников ВСУ, обнаружено 60 схронов", — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.
Кроме того, в ходе рейдов было изъято более сотни единиц оружия.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.