Минобороны РФ: в Запорожской области выявили более 220 пособников ВСУ

Миноборны РФ сообщило о выявлении в Запорожской области более 220 пособников ВСУ и схронов с оружием.

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Так, в регионе благодаря адресному обходу обнаружили несколько сотен пособников украинских националистов и более 60 схронов с оружием.

"Всего с начала года проведено более 2500 адресных проверок, выявлено более 220 пособников ВСУ, обнаружено 60 схронов", — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Кроме того, в ходе рейдов было изъято более сотни единиц оружия.