Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись со снарядным голодом под Артёмовском, сообщил командир гранатомётного взвода российских войск с позывным Перун.
По его словам, противник практически оставил попытки отбить ранее занимаемые позиции, а если и предпринимает их, то с использованием FPV-дронов.
"Они под Артёмовском засели в глухой обороне. Снарядов явно мало, испытывают голод. Стараются закрыть прорези при помощи FPV-дронов", — рассказал военный.
Ранее о снарядном голоде ВСУ предупреждал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Дефицит боеприпасов будет только усиливаться, потому что Евросоюз не выполняет своих обязательств по поставкам.
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