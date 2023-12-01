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Российский военный сообщил о снарядном голоде ВСУ

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись со снарядным голодом под Артёмовском, сообщил командир гранатомётного взвода российских войск с позывным Перун.

Российский военный сообщил о снарядном голоде ВСУ
Фото: AP/TASS by Evgeniy Maloletka

По его словам, противник практически оставил попытки отбить ранее занимаемые позиции, а если и предпринимает их, то с использованием FPV-дронов.

"Они под Артёмовском засели в глухой обороне. Снарядов явно мало, испытывают голод. Стараются закрыть прорези при помощи FPV-дронов", — рассказал военный.

Ранее о снарядном голоде ВСУ предупреждал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Дефицит боеприпасов будет только усиливаться, потому что Евросоюз не выполняет своих обязательств по поставкам.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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