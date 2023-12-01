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Зеленского и Залужного обвинили в подрыве морального духа военных ВСУ

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Силовые структуры

Публичные ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным подрывают боевой дух на Украине.

Зеленского и Залужного обвинили в подрыве морального духа военных ВСУ

Об этом сообщает издание The Week.

Как пишет автор статьи, если прогресса в военном противостоянии с армией России так и не будет, а данный конфликт затянется, то страхи потерь национального единства лишь усилятся.

Правда, в одном главнокомандующий Вооружённых сил Украины и президент Незалежной единодушны: они в один голос дружно клянчат у своих западных кураторов вооружение и деньги и призывают к ускорению их поставок, подытожило издание.

Ранее сообщалось, что слова президента Украины Зеленского о прекращении конфликта значат только "продолжение войны".

По Зеленскому решение уже принято, и он об этом знает
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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